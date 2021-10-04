Эмма Радукану рассказала, что ищет в новом тренере

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объяснила прекращение сотрудничества с тренером Эндрю Ричардсоном.
«Очевидно, что у него есть некий опыт работы с моей командой. Трудно вести такой разговор с кем бы то ни было ещё. Но мне нужен кто-то, у кого был профессиональный опыт работе в туре. Это действительно то, что мне нужно. Особенно сейчас, потому что я новичок во всём этом. Мне нужен кто-то, кто мог бы направлять меня, кто уже прошёл через это. На данном этапе моей карьеры, играя с лучшими теннисистами в мире, я поняла, что мне нужен кто-то прямо сейчас, у кого был опыт участия в WTA-туре, а это значит, что я ищу того, кто был на этом уровне и знает, что для этого нужно», — приводит слова Радукану Daily Express.
Победительница Открытого чемпионата США в этом году уволила двух тренеров за несколько месяцев. Радукану видели с бывшей первой ракеткой Британии Джереми Бейтсом, когда она готовилась к турниру в Индиан-Уэллсе в Калифорнии.
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