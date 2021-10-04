Александр Зверев отреагировал на начатое ATP расследование обвинений в домашнем насилии

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев отреагировал на решение ATP начать расследование по делу, которое связано с обвинениями в домашнем насилии в его адрес. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.

«Я всегда полностью поддерживал политику ATP по борьбе с домашним насилием. Более того, я рад, что ATP начала это расследование, и даже сам уже несколько месяцев просил начать собственное независимое расследование.

Как я говорил ранее, я категорически и решительно отрицаю всё то, что мне приписывают. Нам удалось добиться предварительного судебного запрета в отношении издания и журналиста, которые выпустили эту ложную информацию. В судебном заключении говорится, что все обвинения являются ложью, клеветой.

Тем не менее и издание, и журналист нарушают судебное предписание и отказываются удалить то интервью, продолжая при этом распространять необоснованные утверждения в соцсетях. Мои адвокаты уже начали дальнейшие судебные разбирательства», — приводит слова Зверева журналист SI Джон Вертхайм в своём «твиттере».