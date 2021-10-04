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Доминик Тим заявил, что ему не потребуется операция на запястье для возвращения в тур

Доминик Тим заявил, что ему не потребуется операция на запястье для возвращения в тур
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Экс третья ракетка мира, победитель US Open – 2020 австриец Доминик Тим поделился новостями, связанными с его восстановлением после травмы запястья. Из-за неё Тим не выходил на корт с июня 2021 года. Тогда Доминик снялся с матча с французом Адрианом Маннарино на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания).

Тим выложил в своём «твиттере» видеообращение к болельщикам, подписав его «хорошие новости».

«Всем привет! У меня очень хорошие новости – состояние моего запястья улучшилось, оно стабильное и мне не потребуется операция. В течение следующих недель буду выполнять различные упражнения, чтобы укрепить его, сделать более гибким. Теперь я сделаю всё, чтобы снова играть в теннис. Я очень давно не прикасался к ракетке, очень скучаю по ней», — сказал Тим в своём «твиттере».

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