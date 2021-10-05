Анна Калинская уверенно вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 17 октября.

В стартовом матче Калинская (19) в двух сетах обыграла представительницу США Айшу Мухаммад со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась ровно 1 час. Калинская ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Мухаммад – 2 эйса и 7 двойных ошибок.

За право выйти в основную сетку турнира Калинская поборется с Присциллой Хон из Австралии.

Действующей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе является канадка Бьянка Андрееску. В матче за титул она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:4.