Анна Калинская уверенно вышла в финал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 17 октября.
В стартовом матче Калинская (19) в двух сетах обыграла представительницу США Айшу Мухаммад со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась ровно 1 час. Калинская ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Мухаммад – 2 эйса и 7 двойных ошибок.
За право выйти в основную сетку турнира Калинская поборется с Присциллой Хон из Австралии.
Действующей победительницей турнира в Индиан-Уэллсе является канадка Бьянка Андрееску. В матче за титул она обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
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