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Беннето — о шансах Франции на Кубке Билли-Джин Кинг: на бумаге мы не фавориты

Беннето — о шансах Франции на Кубке Билли-Джин Кинг: на бумаге мы не фавориты
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Капитан сборной Франции в Кубке Билли-Джин Кинг Жюльен Беннето поделился ожиданиями от предстоящего турнира, который пройдёт в Праге. За сборную Франции выступят Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бюрель и Фиона Ферро.

«Думаю, чешки будут фаворитами, особенно дома. Их будет сложно обыграть. Посмотрим, какая команда соберется у Канады. На бумаге, учитывая рейтинг наших теннисисток, мы не фавориты, но это другой турнир со своим форматом. В прошлом мы доказывали, что можем быть конкурентоспособными.

Наша первая задача – обыграть Канаду в первом туре. В формате, когда в плей-офф выходит только одна команда, первая встреча становится решающей. Но я уверен, что, кто бы ни вышел против нас, мы обязательно выложимся на 120%. Два года назад мы тоже не были фаворитами, но в итоге выиграли Кубок Федерации», — цитирует Беннето L'Equipe.

Напомним, Кубок Билли-Джин Кинг пройдет с 1 по 6 ноября в Праге (Чехия)

Отметим, что сборная России вследствие санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) выступит как команда Федерации тенниса России.

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