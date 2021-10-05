Соболенко, заразившаяся коронавирусом: обидно, что не чувствую запахи и вкус

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко в социальных сетях рассказала о своём самочувствии.

«Есть ли поражение лёгких? Не знаю… Чувствую себя вроде бы лучше, обидно, что не чувствую запахи и вкус уже тоже не чувствую. Это самое грустное, а так, вроде жива пока.

Мои тренеры? Они вакцинированы. Антон Дубров сделал китайскую вакцину, а Константин Кольцов – «Спутник». Пока я вроде их не заразила.

Сколько дней карантина осталось? До 11-го числа», — сказала Соболенко в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила у себя в «сториз» в «Инстаграме», что сдала положительный тест на коронавирус. Она не сможет принять участия в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).