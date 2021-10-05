10-я ракетка мира Бенчич рассказала о травме, из-за которой она снялась с турнира в Чикаго

Олимпийская чемпионка из Швейцарии Белинда Бенчич, которая снялась по ходу четвертьфинальной встречи турнира в Чикаго с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной из-за травмы правой ноги, рассказала о своём состоянии.
«Сториз» доступна в «инстаграме» швейцарской теннисистки Белинды Бенчич.
«Всем спасибо за сообщения поддержки. Моё колено в порядке и нет серьёзных повреждений связок. Мне очень сильно повезло. Я постараюсь как можно скорее прийти в форму, чтобы хорошо закончить сезон», – написала Бенчич у себя в «инстаграме».
Бенчич сыграет на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнётся 6 октября. Она начнёт со второго круга как восьмая сеяная и сыграет с победителем пары Шелби Роджерс (США) — Ангелина Калинина (Украина).
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