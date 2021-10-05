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Теннисный арбитр Чернов: русский мат понимают все судьи

Теннисный арбитр Чернов: русский мат понимают все судьи
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Российский теннисный судья Виктор Чернов, который за один сезон смог отработать на всех турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх, рассказал о нецензурной брани на кортах.

«Русскоговорящие теннисисты меньше ругаются, когда знают, что на корте есть российский судья? Понимаете, это не зависит от того, какой судья. Всё равно можно посмотреть видео и понять, что игрок сказал. Русский мат понимают все судьи. Мы же тоже готовимся к матчу. Смотрим, из каких стран играют теннисисты. Мы вынуждены знать нецензурные выражения на разных языках. Я знаю ругательства на французском, немецком и всех остальных языках», — приводит слова российского судьи «Матч ТВ».

Отметим, что арбитр Виктор Чернов собрал судейский «Золотой шлем». На главных теннисных турнирах года он работал в разных ролях: на Australian Open и US Open – судья на вышке и судья электронного просмотра, на «Ролан Гаррос» он был арбитром на линии, на Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио (Япония) – судьёй электронного просмотра.

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