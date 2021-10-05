32-летний российский теннисный арбитр рассказал, как ему удалось собрать «Золотой шлем»

Российский теннисный судья Виктор Чернов, который за один сезон смог отработать на всех турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх, ответил на вопрос, как ему это удалось. Чернову — 32 года.

«Сложно ли этого достичь? Думаю, что да. У меня это заняло много времени. Я уже отработал на трёх Олимпиадах: в Лондоне, Рио и Токио. Отбор на турниры «Большого шлема» – это процесс, в котором судьи со всего мира подают заявки. Это может сделать определённое количество людей. Судейский комитет турнира или ассоциации/федерации, в свою очередь, смотрят на твой опыт, как хорошо ты работаешь. Наверняка есть какие-то критерии отбора, но они мне неизвестны.

Для US Open мне требовалось получить новую визу, которая закончилась в 2020 году, и пройти вакцинацию от COVID-19 любой одобренной вакциной из списка ВОЗ. К сожалению, на тот момент ни одна наша вакцина не была одобрена. Вакцину я поставил в одной из стран ЕС, где мне удалось её получить. К слову, в июле количество сданных мною ПЦР-тестов перевалило за 100. А с визой было намного сложнее, я пробовал записаться в более чем несколько различных представительств дипломатических миссий США, но либо я просто не получал ответ, либо отказ в записи.

В итоге мне удалось записаться в Посольство США в Ташкенте, которое оперативно отреагировало на мой запрос, предоставило мне время для интервью и за 3 дня до отлёта паспорт с нужной визой был у меня на руках. Огромная благодарность им за высокопрофессиональную работу. Кроме того, я открыл для себя Узбекистан не только со спортивной стороны, но и туристической, пока ожидал свой паспорт», — цитирует Чернова «Матч ТВ».