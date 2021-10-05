Радукану заявилась на турнир категории WTA-250 в Линце

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, примет участие в турнире категории WTA-250, который пройдёт в австрийском Линце c 8 по 14 ноября.

Отметим, что даты турнира в Линце пересекаются с датами проведения Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика), который планируется провести в период с 10 по 17 ноября. Радукану ещё имеет шансы отобраться туда – она идёт на 15-м месте в чемпионской гонке WTA, отставая от зоны квалификации на 489 очков.

Публикация доступна в официальном «твиттере» WTA Linz.

В октябре и ноябре чемпионка US Open планирует сыграть на 4 турнирах: в Индиан-Уэллсе (США), Москве, Клуж-Напоке (Румыния) и австрийском Линце.