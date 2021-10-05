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Елена Веснина рассказала, как из-за ранней тренировки проспала весь урок в классе

Елена Веснина рассказала, как из-за ранней тренировки проспала весь урок в классе
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала забавную историю из школьной жизни. Однажды из-за ранней тренировки спортсменка проспала весь урок в классе.

«Был забавный случай, когда я уснула на уроке как раз-таки русского языка или литературы. У меня была ранняя тренировка – где-то с 7 или 8 утра. Я потом прибежала в школу, а у меня парта была как раз у стеночки, я к ней удобно пристроилась и уснула. А мой сосед по парте – Игорь Нужный – меня закрывал собой и учебниками, чтобы никто меня не увидел.

Учительница не заметила, что я уснула, а может быть и не хотела меня будить. И когда прозвенел звонок, меня никто не разбудил, и я помню, что проснулась в таком ужасе: «Что? Как? Что было?» Я смотрела на своего соседа по парте, а он мне сказал: «Не переживай, ничего интересного не было», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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