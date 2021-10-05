Российская теннисистка Потапова высказалась о бойкоте СМИ Осакой

77-я ракетка мира из России Анастасия Потапова высказалась о бойкоте Наоми Осакой средств массовой информации на «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что это неправильно. Это мое личное мнение, я никого не подталкиваю, никому его не навязываю.

Теннис – это спорт, как и в любом другом спорте, у спортсменов есть некоторые обязанности. Ты не просто выходишь, играешь матч и зарабатываешь деньги, очки, но и что-то ты должна делать в ответ для спорта, для своих болельщиков. И интервью – это, мне кажется, неотъемлемая часть, которая должна присутствовать всегда.

Да, бывают жесткие вопросы, да, бывает, задают каверзные вопросы, даже больные вопросы. Допустим, подруге моей – не буду говорить, кто, – задали такой вопрос, что она просто со слезами вышла с конференции. Но ты всегда можешь остановить, всегда можешь попросить, чтобы этот вопрос не задавали, всегда можешь сказать «следующий вопрос». Но представлять, что это проблема ментального здоровья… Может быть, но фанатов-то уважать тоже надо. Потому что если бы не фанаты, то, наверное, ты бы тоже не стала звездой, на тебя не приходили бы смотреть люди», — сказала россиянка в интервью каналу "Мяч Поинт".