Россиянка Анастасия Потапова ответила на призывы бросить теннис и стать моделью
Поделиться
77-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова рассказала, как относится к призывам бросить теннис и уйти в модельный бизнес.
«Очень часто мне пишут: «Какой теннис? Иди в модели!». Почему это должно меня расстраивать? С одной стороны, приятно, конечно. С другой, люди не видят обратную сторону медали. Может быть, у меня в жизни что-то происходит. Может быть, травмы какие-то, которые я не афиширую – бывало и такое. Результат будет, если будешь работать и стараться. А про модель мне приятно, меня это не обижает», — сказала Потапова на YouTube-канале «Мяч Поинт».
На прошедшем турнире WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан) Потапова дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 4:6.
Новость по темеРоссийская теннисистка Потапова высказалась о бойкоте СМИ Осакой
Комментарии
- 5 октября 2021
-
21:13
-
20:28
-
18:40
-
17:32
-
16:35
-
15:29
-
15:04
-
14:26
-
14:13
-
11:17
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:17
-
00:55
-
00:26
-
00:13
-
00:00
- 4 октября 2021
-
23:17
-
22:11
-
20:39
-
20:08
-
19:42
-
18:39
-
16:20
-
15:58
-
15:40
-
15:17
-
14:55
-
14:32
-
14:09
-
13:45
-
13:40
Партнерский контент