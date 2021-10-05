Россиянка Анастасия Потапова ответила на призывы бросить теннис и стать моделью

77-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова рассказала, как относится к призывам бросить теннис и уйти в модельный бизнес.

«Очень часто мне пишут: «Какой теннис? Иди в модели!». Почему это должно меня расстраивать? С одной стороны, приятно, конечно. С другой, люди не видят обратную сторону медали. Может быть, у меня в жизни что-то происходит. Может быть, травмы какие-то, которые я не афиширую – бывало и такое. Результат будет, если будешь работать и стараться. А про модель мне приятно, меня это не обижает», — сказала Потапова на YouTube-канале «Мяч Поинт».

На прошедшем турнире WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан) Потапова дошла до четвертьфинала, где уступила представительнице Швеции Ребекке Петерсон со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 4:6.