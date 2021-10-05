Руководство ATP вновь объявило об изменениях в принципах подсчёта рейтинга

Руководство ATP объявило о введении новых поправок в принципы начисления рейтинговых баллов игрокам. Согласно изменениям в регламенте, очки с турниров будут учитываться строго 52 недели – даже если соревнования повторно пройдут раньше, чем через 52 недели.
Например, турнир ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан) в прошлом году состоялся в конце октября, а в этом – в конце сентября. Соответственно, прошлогодние очки учитывались не 52 недели, а меньше. Сейчас ATP исправит эту ситуацию, пересчитает рейтинг и заново составит заявки на турниры, которые формировались с учётом предыдущей логики действий. В дальнейшем очки со всех турниров будут сохраняться ровно 52 недели.
«Эта корректировка соответствует традиционному подходу к ранжированию рейтинга ATP, применявшемуся до введения изменений в связи с пандемией COVID-19. С момента возвращения ATP сохраняет гибкость в своём подходе к рейтингам и будет продолжать вносить коррективы, когда это необходимо, для поддержания справедливой системы, основанной на результатах игроков», — говорится в заявлении ассоциации.
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