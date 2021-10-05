Андрей Рублёв потренировался с Энди Марреем перед стартом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв провёл совместную тренировку с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» британцем Энди Марреем в преддверии старта на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 7 по 17 октября.
О практике теннисистов стало известно из официального «твиттера» соревнований.
Публикация доступна в «твиттере» BNP Paribas Open.
Маррей, который свой лучший результат в Индиан-Уэллсе показал в 2009 году, дойдя до финала, вернётся на турнир впервые с 2017 года. Организаторы предоставили британцу уайлд-кард. Лучшее достижение Рублёва в Индиан-Уэллсе — третий круг в 2019 году, где он со счётом 5:7, 3:6 проиграл соотечественнику Карену Хачанову.
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