Андрей Рублёв впервые за три года сыграет на турнире в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублёв примет участие в турнире в Марселе (Франция), который пройдёт с 14 по 20 февраля 2022 года. Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» Михал Самульски.
Помимо Рублёва, список участников соревнований пополнился представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом и теннисистом из Италии Янником Синнером.
Действующим чемпионом соревнований в Марселе является другой россиянин Даниил Медведев. В финале последнего розыгрыша турнира, который состоялся с 8 по 14 марта, он оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера.
Рублёв в последний раз на соревнованиях в Марселе выступал в 2019 году, когда поочерёдно обыграл Жо-Вильфрида Цонгу (Франция) и Маттео Берреттини (Италия), однако неожиданно проиграл в третьем круге Михаилу Кукушкину (Казахстан).
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