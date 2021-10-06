Эмма Радукану рассказала, как поменялся её подход к теннису после победы на US Open – 2021

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что поменялось в её подходе к теннису после сенсационной победы на Открытом чемпионате США – 2021. В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

«Честно говоря, я ничего не хочу менять. Что привело меня к титулу, так это отсутствие лишних мыслей в голове. Сейчас я не стала думать по-другому. Если вложу в голову дополнительные моменты, это создаст проблему. Я просто собираюсь заниматься своим делом и быть прежней.

В Нью-Йорке были очень крутые три недели. Я испытала кучу приятных моментов, которые, вероятно, могли никогда и не случиться. После этого я просто вернулась к тренировкам и сосредоточилась на предстоящих турнирах», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.