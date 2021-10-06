Эмма Радукану поделилась ожиданиями от выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она посеяна под 17 номером и начнёт путь к трофею со второго круга. Соперница Радукану определится в матче Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Александра Саснович (Беларусь).
«Я впервые сыграю в Индиан-Уэллсе, это прекрасное место. Я в нетерпении. Мне очень нравятся здешние условия в плане организации. Климатически – воздух здесь очень сухой, поэтому играть будет тяжело физически, да и обещают жаркую погоду. Корты медленные с высоким отскоком, так что нас ждут затяжные матчи. Уверена, всё будет зависеть от физической формы, так что стоит вопрос, как прийти в лучшую форму за короткое время и поддерживать её по ходу турнире, плюс оставаться здоровой», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.
- 6 октября 2021
-
01:15
-
00:57
-
00:41
-
00:36
-
00:19
- 5 октября 2021
-
23:05
-
22:53
-
22:43
-
21:38
-
21:13
-
20:28
-
18:40
-
17:32
-
16:35
-
15:29
-
15:04
-
14:26
-
14:13
-
11:17
-
10:20
-
09:54
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:17
-
00:55
-
00:26
-
00:13
-
00:00
- 4 октября 2021
-
23:17
-
22:11
-
20:39
-
20:08
-
19:42
-
18:39