Эмма Радукану поделилась ожиданиями от выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

Чемпионка US Open – 2021 британка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где она посеяна под 17 номером и начнёт путь к трофею со второго круга. Соперница Радукану определится в матче Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Александра Саснович (Беларусь).

«Я впервые сыграю в Индиан-Уэллсе, это прекрасное место. Я в нетерпении. Мне очень нравятся здешние условия в плане организации. Климатически – воздух здесь очень сухой, поэтому играть будет тяжело физически, да и обещают жаркую погоду. Корты медленные с высоким отскоком, так что нас ждут затяжные матчи. Уверена, всё будет зависеть от физической формы, так что стоит вопрос, как прийти в лучшую форму за короткое время и поддерживать её по ходу турнире, плюс оставаться здоровой», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.