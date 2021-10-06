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Донской за 3 часа 23 минуты смог выйти в полуфинал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Донской за 3 часа 23 минуты смог выйти в полуфинал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Евгений Донской вышел в полуфинал квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале он обыграл представителя Испании Адриана Менендес-Масейраса со счетом 6:7 (12:10), 7:6 (7:2), 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время россиянин сделал 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнта. На счету испанца 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который обычно проходит в марте, был отменён в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир состоится в октябре. Турнир начнётся 4 октября. Финальный день соревнований запланирован на 17 октября. Действующим победителем турнира у мужчин является австриец Доминик Тим.

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