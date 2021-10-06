19-летняя Лейла Фернандес призналась, что Мария Шарапова дала ей совет
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Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя теннисистка Лейла Фернандес рассказала, что ей дала совет победительница пяти турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова.
«Она дала мне очень хороший совет. Но я не хочу ничего раскрывать, потому что это очень личное для меня.
Она потрясающий человек. Мария рассказала мне о своём собственном опыте и о том, как она смогла прийти в норму. Она просто отличный человек, она вдохновляет меня. На неё можно равняться», — приводит слова Фернандес Reuters.
На пути к финалу US Open Фернандес обыграла действующую на тот момент чемпионку турнира Наоми Осаку, трёхкратную чемпионку ТБШ Анжелику Кербер и вторую ракетку мира Арину Соболенко.
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