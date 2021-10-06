Стало известно, сколько заработал Роджер Федерер, отказавшись от крупного контракта

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заработал $ 600 млн, отказавшись от контракта с Nike на $ 10 млн в год. Об этом сообщает журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».
Федерер отказался от контракта с Nike в 2018 году. Вместо этого швейцарский теннисист подписал соглашения с двумя менее известными брендами, которые предложили ему более крупные суммы. Кроме того, после заключения контракта с Федерером рыночная стоимость одной из компаний, частью акций которой владеет Роджер, выросла настолько, что заработок спортсмена, по подсчётам журналиста, можно оценить в $ 600 млн.
«Не так уж плохо для 40-летнего теннисиста», — заключил журналист.
Последняя победа Федерера на ТБШ датирована 2018 годом, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии.
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