Стало известно, сколько заработал Роджер Федерер, отказавшись от крупного контракта

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер заработал $ 600 млн, отказавшись от контракта с Nike на $ 10 млн в год. Об этом сообщает журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».

Федерер отказался от контракта с Nike в 2018 году. Вместо этого швейцарский теннисист подписал соглашения с двумя менее известными брендами, которые предложили ему более крупные суммы. Кроме того, после заключения контракта с Федерером рыночная стоимость одной из компаний, частью акций которой владеет Роджер, выросла настолько, что заработок спортсмена, по подсчётам журналиста, можно оценить в $ 600 млн.

«Не так уж плохо для 40-летнего теннисиста», — заключил журналист.

Последняя победа Федерера на ТБШ датирована 2018 годом, когда он выиграл Открытый чемпионат Австралии.

