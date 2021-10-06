Тренер Барти: игроки не приедут на Australian Open, если им придётся проходить карантин

Австралийская теннисистка Эшли Барти планирует подготовку к Открытому чемпионату Австралии после двух недель жёсткого карантина. Барти подавала заявление на проведение карантина дома, а не в отеле, но ей было отказано, несмотря на то, что в течение года она сдала около 70 отрицательных тестов на COVID-19. Её тренер Крейг Тиззер рассказал о ситуации.
«Очевидно, что чем больше времени у нас будет для работы над проблемными аспектами, тем больше будет прогресс летом. Для австралийских путешественников, возвращающихся из-за границы, всё очень сложно. Вы не можете купить авиабилеты, это ужасно дорого, и вам придётся провести двухнедельный карантин в отеле, где вы не можете даже открывать окна.
Мы проходим тестирование на турнирах, как игроки, так и их команды. Мы прошли его в сумме 68 раз, прежде чем Эшли уехала в Лондон на короткий отпуск в прошлом месяце, а я — домой в Австралию. Это часть того, с чем нам пришлось смириться в этом году. Это не очень весело. По крайней мере, мы знаем, что все вокруг нас на турнирах безопасны и не переносят ковид, так что это, безусловно, позволяет вам работать. Но вернуться и провести ещё пару недель в карантине после двух тестов и узнать, что у вас отрицательный результат — это смехотворно.
Я знаю, что игроки не будут участвовать в Открытом чемпионате Австралии, если им придётся пройти карантин. Уже есть немало тех, с кем мы говорили, кто сказал, что если всё будет так, как в прошлом году, они не приедут. Но организаторы всё равно хотят поместить игроков в «пузырь», если верить тому, что мы слышали», — приводит слова Тиззера The West Australian.
В ближайшие две недели первая ракетка мира решит, защищать или нет свой чемпионский титул, завоёванный в 2019 году в Китае. Однако маловероятно, что Барти будет участвовать в перенесённом финале WTA в следующем месяце в Мексике. Для этого чемпионке Уимблдона пришлось бы провести вторые две недели в карантине по возвращении в Австралию в середине ноября, превратив предсезонную подготовку в хаос.
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