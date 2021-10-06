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Тренер Монфиса рассказал, кто из молодых игроков ему нравится

Тренер Монфиса рассказал, кто из молодых игроков ему нравится
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Тренер французского теннисиста Гаэля Монфиса Гюнтер Бресник рассказал, кто является его фаворитами среди нового поколения игроков.

«В туре мне больше всего нравится Денис Шаповалов, потому что он играет в самый привлекательный для меня теннис. Мне также интересны Лоренцо Музетти и Хольгер Руне. Что касается женщин, мне очень нравится Лейла Фернандес, хотя она и проиграла в финале Открытого чемпионата США. С точки зрения игры и техники её исполнение — самое красивое, что я видел за долгое время», — приводит слова Бресника We love tennis.

Гюнтер Бресник также тренировал австрийца Доминика Тима с самого детства. Вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил Тима играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе. В марте 2019 года Бресник покинул команду теннисиста.

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