Тренер Монфиса рассказал, кто из молодых игроков ему нравится

Тренер французского теннисиста Гаэля Монфиса Гюнтер Бресник рассказал, кто является его фаворитами среди нового поколения игроков.

«В туре мне больше всего нравится Денис Шаповалов, потому что он играет в самый привлекательный для меня теннис. Мне также интересны Лоренцо Музетти и Хольгер Руне. Что касается женщин, мне очень нравится Лейла Фернандес, хотя она и проиграла в финале Открытого чемпионата США. С точки зрения игры и техники её исполнение — самое красивое, что я видел за долгое время», — приводит слова Бресника We love tennis.

Гюнтер Бресник также тренировал австрийца Доминика Тима с самого детства. Вместе они проработали 17 лет. Именно Гюнтер заставил Тима играть одноручным бэкхендом и привёл к первым успехам во взрослом теннисе. В марте 2019 года Бресник покинул команду теннисиста.