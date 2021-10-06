«Говорят, витамин D очень помогает». Арина Соболенко показала, как лечится от коронавируса

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко показала на своей странице в «Инстаграме», как лечится от коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила две фотографии, на которых можно посмотреть, как она принимает солнечные ванны.

«Говорят, витамин D очень помогает», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Арины Соболенко.

«Зачёт! Даже если все помрут, белорусы всё равно выживут, потому что голову не потеряли с этой истерией», — написал один из подписчиков в комментариях.

Из-за заражения коронавирусом Арина Соболенко, которая в рейтинге WTA уступает лишь Эшли Барти, не сможет принять участия в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который начнётся сегодня, 6 октября.