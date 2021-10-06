Тони Надаль объяснил, почему из «Большой тройки» фанаты любили Джоковича меньше всех
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Тренер представителя Канады Феликса Оже-Альяссима Тони Надаль попытался объяснить, почему Новака Джоковича фанаты любили меньше, чем Роджера Федерера или Рафаэля Надаля.
«Новак стал выделяться в туре, когда между Роджером и Рафой уже было очень заметное соперничество. Федерер и Надаль — это два противоположных стиля, две разные траектории развития. Это соперничество раздражало и сводило с ума фанатов, которые были очень взволнованы и полны энтузиазма. Поэтому в то время Джоковичу было трудно найти своё место. Я также думаю, что впоследствии эго Новака предало его, прежде всего в том, что на корте у него было поведение, несовместимое с тем, которое должен демонстрировать игрок номер 1», — приводит слова Надаля We love tennis.
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