Тим Хенмэн дал совет Эмме Радукану

Бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн дал совет победительнице Открытого чемпионата США Эмме Радукану. По словам Хенмэна, 18-летней Радукану стоит не обращать внимания на шумиху вокруг неё.

«Мой совет ей был бы таков: не переживай по поводу того, что думают другие люди. Мнений всегда невероятно много, и это как раз то, чего она не имеет возможности проконтролировать.

Если она сосредоточится только на том, что в состоянии контролировать, она продолжит двигаться вперёд и окажется на пути достижения спортивных вершин», — приводит слова Тима Хенмэна издание The Guardian.

В финале US Open 2021 года Эмма Радукану обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.