Бьянка Андрееску: главным в этом году для меня было перестать заглядывать в прошлое

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску дала совет молодым спортсменам, а также рассказала о причине спада в текущем сезоне.
«Всегда оставайтесь благодарными, даже если вы добиваетесь огромного успеха, потому что всё это может быть отнято у вас за долю секунды. У меня случились травмы сразу после победы на Открытом чемпионате США. Это было действительно тяжело. Я чувствовала, что не могла насладиться победой. Это то, чему я научилась сейчас, и хотелось бы, чтобы я понимала всё это раньше. Не позволяйте славе и успеху слишком сильно ударить вам в голову. Оставайтесь уверенным в себе, но не зазнавайтесь. Оставайтесь скромными, благодарными и продолжайте усердно работать, потому что легко подняться на вершину. Но оставаться на ней — это самая трудная вещь.
Главным в этом году для меня было перестать заглядывать в прошлое, потому что я занималась этим слишком много и это меня губило. Я повторяла: «Хочу играть как в 2019 году. Почему я не играю так, как раньше?» Мне пришлось изменить это мышление и начать фокусироваться на настоящем, потому что прошлое есть прошлое», — приводит слова Андрееску Reuters.
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