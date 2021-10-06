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Эмма Радукану: Джереми Бейтс работает с женским теннисом в LTA, поэтому помогает мне

Эмма Радукану: Джереми Бейтс работает с женским теннисом в LTA, поэтому помогает мне
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о работе с тренером Джереми Бейтсом. Эмму видели с ним, когда она готовилась к турниру в Индиан-Уэллсе в Калифорнии.

«Джереми Бейтс работает с женским теннисом в LTA (орган развития тенниса и организации теннисных мероприятий в Великобритании. — Прим. «Чемпионата»), поэтому пока он здесь, он помогает мне. Но в дальнейшем я не буду спешить и найду подходящего человека. Я не собираюсь торопиться. Не хочу допустить ошибку. Хочу убедиться, что приняла правильное решение. Несмотря на то что я довольно молода, у меня накоплен большой опыт. На корте вы сами по себе, там вы должны быть своим собственным тренером. Поэтому я чувствую себя довольно комфортно», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.

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