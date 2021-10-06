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Тим Хенмэн: понятия не имею, кто может стать тренером Радукану

Тим Хенмэн: понятия не имею, кто может стать тренером Радукану
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Бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал ситуацию с тренерами победительницы Открытого чемпионата США Эммы Радукану.

«Я уверен, что ситуация Эммы с тренерами будет решена в конце года. Сейчас у неё хороший график с тремя или четырьмя турнирами до конца года. Ноябрь и декабрь станут для неё временем для размышлений и планирования на будущее. Что касается того, кем может быть этот тренер, я понятия не имею. Ей нужно сесть и посмотреть, кто сейчас свободен. Я уверен, что эта работа вызовет большой интерес. Надеюсь, тогда она сможет назначить кого-то на место тренера, чтобы развить огромный успех второй половины этого года», — приводит слова Хенмэна Tennis Up To Date.

Радукану видели с бывшей первой ракеткой Британии Джереми Бейтсом, когда она готовилась к турниру в Индиан-Уэллсе в Калифорнии.

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