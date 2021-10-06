Определились соперницы Калинской и Самсоновой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Стало известно, с кем сыграют российские теннисистки Анна Калинская и Людмила Самсонова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Калинская, которая успешно преодолела квалификацию, встретится с представительницей США Клэр Лю. Что касается Самсоновой, то она сразится с украинкой Екатериной Козловой, которая также успешно преодолела квалификационный турнир.

Напомним, ранее в посев попали россиянки Анастасия Павлюченкова (9), Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (25). Касаткина во втором раунде встретится либо с хорваткой Донной Векич, либо с Астрой Шармой. Павлюченкова сразится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США). Кудерметова сыграет либо с Самсоновой, либо с Козловой.