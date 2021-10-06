Лейла Фернандес: для Met Gala впервые в жизни надела каблуки
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Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя теннисистка Лейла Фернандес поделилась впечатлениями от визита на Met Gala, на котором она побывала после выхода в финал US Open.
«Это определённо был интересный опыт. Надо было готовиться, нанести макияж, сделать причёску, впервые в жизни надевать каблуки. Поначалу было немного трудно ходить на них. Единственное, о чём я думала, поднимаясь по лестнице в Метрополитен-музее – как бы не упасть с неё, просто идти шаг за шагом», — приводит слова Фернандес Reuters.
На пути к финалу Открытого чемпионата США Фернандес обыграла действующую на тот момент чемпионку турнира Наоми Осаку, трёхкратную чемпионку ТБШ Анжелику Кербер и вторую ракетку мира Арину Соболенко.
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