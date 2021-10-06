Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес: для Met Gala впервые в жизни надела каблуки

Лейла Фернандес: для Met Gala впервые в жизни надела каблуки
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя теннисистка Лейла Фернандес поделилась впечатлениями от визита на Met Gala, на котором она побывала после выхода в финал US Open.

«Это определённо был интересный опыт. Надо было готовиться, нанести макияж, сделать причёску, впервые в жизни надевать каблуки. Поначалу было немного трудно ходить на них. Единственное, о чём я думала, поднимаясь по лестнице в Метрополитен-музее – как бы не упасть с неё, просто идти шаг за шагом», — приводит слова Фернандес Reuters.

На пути к финалу Открытого чемпионата США Фернандес обыграла действующую на тот момент чемпионку турнира Наоми Осаку, трёхкратную чемпионку ТБШ Анжелику Кербер и вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Новость по теме
19-летняя Лейла Фернандес призналась, что Мария Шарапова дала ей совет
Шикарные наряды Радукану, Шараповой и Серены на Met Gala — 2021 Шикарные наряды Радукану, Шараповой и Серены на Met Gala — 2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021