Дарья Касаткина заявила о намерении выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже

30-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина рассказала, планирует ли выступить на следующих Олимпийских играх, который пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.
«Я очень рада за наших ребят, за то, как они выступили на Олимпиаде в Токио. Это же очень здорово для популяризации тенниса в России. Безусловно, это большой шаг вперёд, ребята молодцы, ведь в Токио было очень сложно: трудные условия, жаркая погода и многих других вещей. Поэтому я считаю, что они проделали очень хорошую работу и за всех очень рада!
Да, конечно, я хочу выступить на следующих Олимпийских играх, учитывая, что они будут проходить в Европе, в Париже. Это как двойная мотивация. Я хотела бы выступить, и сделаю всё возможное для этого. А там посмотрим», — приводит слова Касаткиной пресс-служба ВТБ Кубка Кремля.
На Играх в Токио российские теннисисты завоевали 3 медали: золото на счету пары Андрей Рублёв/Анастасия Павлюченкова, серебро – у Карена Хачанова и тандема Елены Весниной с Асланом Карацевым. Касаткина не приняла участие в олимпийском турнире.
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