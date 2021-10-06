Кори Гауфф: отвлекаюсь перед матчем с помощью TikTok. Ставочники туда ещё не добрались!

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как ограничивает своё времяпрепровождение в социальных сетях во избежание дополнительного давления.
«Сейчас у меня на телефоне стоят ограничения: с 8:30 утра до 21:30 вечера есть ограничения по доступу к приложениям. А когда я хочу отвлечься перед матчем, мне больше всего подходит TikTok. Ставочники туда ещё не добрались! Но ещё мне в нём нравится то, что он фильтрует комментарии, автоматически удаляют недопустимые высказывания», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.
Гауфф – 19-я ракетка мира, победительница двух турниров на уровне WTA – в Парме – 2021 (Италия) и Линце – 2019 (Австрия).
На грядущем турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Гауфф посеяна под 15 номером, во втором круге она сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).
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