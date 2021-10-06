Путинцева — об Индиан-Уэллсе: здесь история с ковидом началась, здесь должна и закончиться

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась эмоциями от старта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге Путинцева в двух сетах обыграла представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 7:6 (7:2), 6:1. За выход в третий круг Путинцева сразится с соотечественницей Еленой Рыбакиной (13).

«Очень классно сюда вернуться. Здесь всё связанное с пандемией началось, здесь же должно и закончиться. Я очень рада, что снова играю в пустыне. Здесь очень красиво», — сказала Путинцева в послематчевом интервью.

Отметим, что турнир в Индиан-Уэллсе стал первым отменённым соревнованием в туре из-за пандемии коронавируса. В текущем сезоне розыгрыш перенесли с марта на октябрь, из-за чего пауза продлилась 2,5 года.