Путинцева — об Индиан-Уэллсе: здесь история с ковидом началась, здесь должна и закончиться
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась эмоциями от старта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В первом круге Путинцева в двух сетах обыграла представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 7:6 (7:2), 6:1. За выход в третий круг Путинцева сразится с соотечественницей Еленой Рыбакиной (13).
«Очень классно сюда вернуться. Здесь всё связанное с пандемией началось, здесь же должно и закончиться. Я очень рада, что снова играю в пустыне. Здесь очень красиво», — сказала Путинцева в послематчевом интервью.
Отметим, что турнир в Индиан-Уэллсе стал первым отменённым соревнованием в туре из-за пандемии коронавируса. В текущем сезоне розыгрыш перенесли с марта на октябрь, из-за чего пауза продлилась 2,5 года.
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