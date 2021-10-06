Джон Макинрой: в своё время боялся показаться ранимым, потому что парни не должны плакать

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал тенденцию, по которой в туре всё чаще поднимаются вопросы психического здоровья игроков.

«Мы часто слышим об этом от Наоми Осаки. Пандемия стала толчком и показала, что существует много проблем – некоторые из них непривычны взрослому поколению игроков. То, что мы обсуждаем проблемы психического здоровья – очень важно. Я в своё время боялся показаться ранимым и скрывал это за негативными эмоциями, гневом, потому что парни не должны плакать. Ситуация меняется, и это правильный процесс», — приводит слова Макинроя WSJ.

Осака снялась с «Ролан Гаррос» – 2021. До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о своем снятии с турнира. Также Осака приняла решение не играть на Уимблдоне, объяснив его желанием «провести время с друзьями и семьёй».