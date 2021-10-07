Зверев – о расследовании ATP: только с помощью него я смогу полностью очистить своё имя

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал о своей первой реакции на решение ATP начать расследование по делу, которое связано с обвинениями в домашнем насилии в его адрес. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
«Чёрт возьми, наконец-то! Если честно, это была моя первая реакция. Я интересовался этим вопросом у ATP уже несколько месяцев, просил их начать расследование ещё с прошлого года в Лондоне. Потому что, ребята, мне очень трудно очистить своё имя, только с помощью чего-то подобного я смогу сделать это полностью», — приводит слова Зверева журналист New York Times Кристоф Клэри в своём «твиттере».
На грядущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Зверев посеян под третьим номером и во втором раунде сыграет либо с американцем Дженсоном Бруксби, либо с победителем квалификации.
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