Самсонова в двух сетах обыграла украинку Козлову в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 6» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира, в котором сошлись 22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова (42-е место рейтинга) и 27-летняя представительница Украины Катерина Козлова (136-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 2 часа и 4 минуты.
На счету Самсоновой семь подач навылет, пять двойных ошибок и четыре из 14 (29%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – два эйса, три двойные ошибки и три из шести (50%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге турнира Самсонова встретится с соотечественницей – Вероникой Кудерметовой (25-е место рейтинга).
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