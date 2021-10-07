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Самсонова в двух сетах обыграла украинку Козлову в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Самсонова в двух сетах обыграла украинку Козлову в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 6» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира, в котором сошлись 22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова (42-е место рейтинга) и 27-летняя представительница Украины Катерина Козлова (136-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 2 часа и 4 минуты.

На счету Самсоновой семь подач навылет, пять двойных ошибок и четыре из 14 (29%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – два эйса, три двойные ошибки и три из шести (50%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира Самсонова встретится с соотечественницей – Вероникой Кудерметовой (25-е место рейтинга).

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 октября 2021, среда. 23:45 МСК
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6  
6 		7 8  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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