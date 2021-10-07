Касаткина и Контавейт не смогли выйти в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт не смогли выйти в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде, проиграв дуэту Шэрон Фичмен (Канада) и Джулианы Олмос (Мексика). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Фичмен и Олмос. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Касаткина и Контавейт ни разу не подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Фичмен и Олмос ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.



За выход в четвертьфинал Фичмен и Олмос поспорят с победительницами матча Макото Ниномия (Япония)

/ Сабрина Сантамария (США) — Кирстен Флипкенс К. (Бельгия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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