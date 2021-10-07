24-летний Александр Зверев начал встречаться с 32-летней немецкой моделью. Фото

Четвёртая ракетка мира 24-летний немец Александр Зверев начал встречаться с 32-летней немецкой моделью Софией Томаллой. Об этом сообщает издание Bild.

Посмотреть, как выглядит Томалла, можно в её «инстаграме».

Сообщается, что Зверев и Томалла познакомились ещё четыре года назад через общих знакомых, но лишь недавно стали встречаться.

Напомним, ATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.

Новость по теме ATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии

На грядущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Зверев посеян под третьим номером и во втором раунде сыграет либо с американцем Дженсоном Бруксби, либо с победителем квалификации.