24-летний Александр Зверев начал встречаться с 32-летней немецкой моделью. Фото
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Четвёртая ракетка мира 24-летний немец Александр Зверев начал встречаться с 32-летней немецкой моделью Софией Томаллой. Об этом сообщает издание Bild.
Посмотреть, как выглядит Томалла, можно в её «инстаграме».
Сообщается, что Зверев и Томалла познакомились ещё четыре года назад через общих знакомых, но лишь недавно стали встречаться.
Напомним, ATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова.
Новость по темеATP открыла расследование в отношении Александра Зверева, обвиняемого в домашнем насилии
На грядущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Зверев посеян под третьим номером и во втором раунде сыграет либо с американцем Дженсоном Бруксби, либо с победителем квалификации.
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