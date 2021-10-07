Стефанос Циципас объяснил, почему в Индиан-Уэллсе у него будет меньше туалетных перерывов
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий третье место в рейтинге ATP, пообещал, что на турнире в Индиан-Уэллсе (США) у него будет меньше туалетных перерывов, раздражающих соперников, и объяснил почему.
«Здесь очень сухо. И это хорошо для меня, потому что я буду меньше потеть. Будет меньше перерывов в туалет и меньше жалоб. Это хороший знак», — приводит слова спортсмена агентство Reuters.
Напомним, поведение Стефаноса Циципаса во время матчей на Открытом чемпионате США 2021 года вызвало резонанс в теннисном сообществе. Соперники греческого теннисиста раскритиковали его за продолжительные туалетные перерывы, которые тот брал во время матчей. После этого публика реагировала свистом на паузы Циципаса.
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