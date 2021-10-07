Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Да, я знаю, я идиот». У Энди Маррея пропало обручальное кольцо

«Да, я знаю, я идиот». У Энди Маррея пропало обручальное кольцо
Комментарии

У победителя трёх турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея пропало обручальное кольцо. Об этом он рассказал в «Инстаграме».

По словам Маррея, который сейчас находится в Индиан-Уэллсе, это случилось так. Во время тренировок Энди имеет привычку привязывать кольцо к кроссовкам, чтобы оно не потерялось. После одной из тренировок он хотел высушить кроссовки, но поскольку в его номере в отеле нет балкона, он решил оставить кроссовки под машиной, забыв отвязать от них кольцо. Утром Энди заглянул под машину и обнаружил, что обуви уже нет.

«Да, я знаю, я идиот. Теперь-то понятно, что это была ужасная идея. Но мне нужна помощь. Какую мне объявить награду?» — написал Энди Маррей на своей странице в «Инстаграме».

Как выглядят жёны лучших теннисистов мира Как выглядят жёны лучших теннисистов мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021