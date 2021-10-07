«Да, я знаю, я идиот». У Энди Маррея пропало обручальное кольцо

У победителя трёх турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея пропало обручальное кольцо. Об этом он рассказал в «Инстаграме».

По словам Маррея, который сейчас находится в Индиан-Уэллсе, это случилось так. Во время тренировок Энди имеет привычку привязывать кольцо к кроссовкам, чтобы оно не потерялось. После одной из тренировок он хотел высушить кроссовки, но поскольку в его номере в отеле нет балкона, он решил оставить кроссовки под машиной, забыв отвязать от них кольцо. Утром Энди заглянул под машину и обнаружил, что обуви уже нет.

«Да, я знаю, я идиот. Теперь-то понятно, что это была ужасная идея. Но мне нужна помощь. Какую мне объявить награду?» — написал Энди Маррей на своей странице в «Инстаграме».