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Тони Надаль: когда Медведев играет хорошо, он находится на уровне игроков «Большой тройки»

Тони Надаль: когда Медведев играет хорошо, он находится на уровне игроков «Большой тройки»
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, поделился мнением о соперничестве игроков «Большой тройки», а также новом поколении теннисистов.

«Я не знаю, кто лучший. Их уровень очень похож. Проблема в их игре, когда они не в форме. Когда Медведев играет хорошо, он находится на уровне Надаля, Федерера или Джоковича. Но когда у него не идёт игра, его уровень падает ниже, чем у Новака, Рафаэля или Роджера. Тот, кому удастся стабилизировать игру, будет лучшим из молодого поколения.

Я понимал, что Федерер будет одним из лучших в истории, потому что он всё делает хорошо. Когда Рафаэль в 23 или 24 года уже выиграл все турниры «Большого шлема», я начал думать, что он может стремиться стать одним из лучших. Я видел, как 18-летний Джокович играл против Хуана Монако на Открытом чемпионате США 2007 года, и когда я пришёл в раздевалку, сказал Рафаэлю: «У нас проблема», потому что я увидел очень хорошего игрока. Когда кто-то очень хорош, ты быстро это понимаешь.

Если вы посмотрите на цифры, то лучшими будут Федерер или Джокович. Но Рафаэль пропустил много турниров «Большого шлема» из-за травм. Мы подождём, пока их карьера не закончится, чтобы установить, кто из них лучший», — приводит слова Надаля Тennis Мajors.

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