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Маррей отреагировал на расследование в отношении Зверева, обвиняемого в домашнем насилии

Маррей отреагировал на расследование в отношении Зверева, обвиняемого в домашнем насилии
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», представитель Великобритании Энди Маррей прокомментировал решение ATP начать расследование по делу немецкого теннисиста Александра Зверева, которое связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес спортсмена. Ранее соответствующие обвинения выдвинула бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова.

«Считаю, теперь следует рассмотреть положительные стороны того, что из этого вышло. Да, это заняло слишком много времени, но теперь имеется алгоритм и протоколы на случай появления в будущем подобных обвинений», — приводит слова Энди Маррея издание The Independent.

Ранее стало известно, что 24-летний Зверев начал встречаться с 32-летней немецкой моделью Софией Томаллой.

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