Арина Соболенко: почему меня не могли изолировать и разрешить играть?

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, недавно заразившаяся коронавирусом, выразила недоумение по поводу того, что ей нельзя выступить на турнире в Индиан-Уэллсе. По мнению Соболенко, ей можно было бы разрешить играть, приняв соответствующие меры.

«Снаружи так красиво! Я хочу играть, хочу выступать на турнирах. Я устала от тренировок и от того, что ничего не делаю. Мне надо выйти и поиграть.

Почему меня не могли изолировать и разрешить играть? Я могла бы придерживаться нужной дистанции, держаться подальше ото всех. Но я предполагаю, что это не сработает, потому что мы бьём по одному и тому же мячу. Так что это может быть опасным», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.