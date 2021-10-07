Арина Соболенко: почему меня не могли изолировать и разрешить играть?
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, недавно заразившаяся коронавирусом, выразила недоумение по поводу того, что ей нельзя выступить на турнире в Индиан-Уэллсе. По мнению Соболенко, ей можно было бы разрешить играть, приняв соответствующие меры.
«Снаружи так красиво! Я хочу играть, хочу выступать на турнирах. Я устала от тренировок и от того, что ничего не делаю. Мне надо выйти и поиграть.
Почему меня не могли изолировать и разрешить играть? Я могла бы придерживаться нужной дистанции, держаться подальше ото всех. Но я предполагаю, что это не сработает, потому что мы бьём по одному и тому же мячу. Так что это может быть опасным», — приводит слова Соболенко Tennis World USA.
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