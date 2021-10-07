Денис Шаповалов: в Индиан-Уэллсе очень жарко. Это подойдёт моей игре

Теннисист из Канады Денис Шаповалов поделился эмоциями от возвращения в Индиан-Уэллс (США).



«Здорово вернуться в Индиан-Уэллс. Очевидно, что в октябре условия здесь другие, но здорово оставаться в Штатах в этой части сезона — ехать сюда определённо намного ближе. Здесь действительно жарко. Думаю, это может подойти для моей игры, поэтому с нетерпением жду турнир.

С тех пор, когда я тут играл в последний раз, прошло много времени. Немного странно возвращаться сюда, потому что именно здесь всё и началось (в 2020 году турнир в Индиан-Уэллсе стал первым соревнованием, отменённым из-за коронавируса. — Прим. «Чемпионата»). Я чувствую себя совершенно другим игроком, выходящим на турнир в этом году, гораздо более опытным, намного более расслабленным и раскованным на корте. Я уже пару раз проходил этот путь, так что точно знаю, чего ожидать от себя. В целом доволен тем, как я смог расти с тех пор, как всё остановилось из-за пандемии», — приводит слова Шаповалова АТР.