Зверев — о «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе: мы не привыкли играть здесь в такую жару

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев поделился ожиданиями от «Мастерса», который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США).

«Вторая часть сезона пока складывается для меня отлично. Я проиграл всего один матч, а выиграл 17, так что всё хорошо.

Думаю, что все игроки рады сюда вернуться. Все получают удовольствие от этого турнира, хотя я пока не добился здесь выдающихся успехов. Надеюсь, в этом году получится изменить ситуацию и я смогу набрать форму.

Я играл здесь в четвёртом круге против Рафаэля Надаля в 2016 году, имел матчбол. Тогда мне было 18, и с тех пор я больше не доходил до четвёртого круга. В этом году я точно могу выступить лучше, чем раньше. Впереди интересная неделя, потому что мы не привыкли играть в Индиан-Уэллсе в такую жару.

Обычно здесь намного прохладнее, условия совсем другие. Всем нам нужно адаптироваться, будет очень интересный турнир», — цитирует Зверева ATP Tour.

На грядущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Зверев посеян под третьим номером и во втором раунде сыграет либо с американцем Дженсоном Бруксби, либо с победителем квалификации.