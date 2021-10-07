Зверев — о «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе: мы не привыкли играть здесь в такую жару

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев поделился ожиданиями от «Мастерса», который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США).
«Вторая часть сезона пока складывается для меня отлично. Я проиграл всего один матч, а выиграл 17, так что всё хорошо.
Думаю, что все игроки рады сюда вернуться. Все получают удовольствие от этого турнира, хотя я пока не добился здесь выдающихся успехов. Надеюсь, в этом году получится изменить ситуацию и я смогу набрать форму.
Я играл здесь в четвёртом круге против Рафаэля Надаля в 2016 году, имел матчбол. Тогда мне было 18, и с тех пор я больше не доходил до четвёртого круга. В этом году я точно могу выступить лучше, чем раньше. Впереди интересная неделя, потому что мы не привыкли играть в Индиан-Уэллсе в такую жару.
Обычно здесь намного прохладнее, условия совсем другие. Всем нам нужно адаптироваться, будет очень интересный турнир», — цитирует Зверева ATP Tour.
На грядущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Зверев посеян под третьим номером и во втором раунде сыграет либо с американцем Дженсоном Бруксби, либо с победителем квалификации.
- 7 октября 2021
-
18:59
-
18:40
-
17:02
-
15:21
-
14:39
-
12:59
-
12:40
-
12:02
-
11:57
-
10:24
-
10:06
-
10:01
-
09:18
-
09:15
-
09:07
-
01:55
-
00:42
-
00:18
- 6 октября 2021
-
23:55
-
23:30
-
21:32
-
20:54
-
20:29
-
19:31
-
18:14
-
17:44
-
17:00
-
16:54
-
16:43
-
16:31
-
14:59
-
14:53
-
11:58
-
11:36
-
10:55