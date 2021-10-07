Четвёртая ракетка мира Свёнтек: у меня было только 4 дня отдыха в середине сезона

Четвёртая ракетка мира полька Ига Свёнтек рассказала о своей подготовке к турниру в Индиан-Уэллсе (США) и высказалась о борьбе в Чемпионской гонке WTA.
«Я очень рада, что у меня ещё остались энергия и мотивация, потому что это мой первый полный год в туре и я не знала, сколько смогу играть без перерыва. У меня было только четыре дня отдыха в середине сезона, надеюсь, этого хватит, чтобы сохранить мотивацию до конца года.
Сыграть на Итоговом чемпионате – особое событие. Раньше я никогда об этом не задумывалась, потому что просто концентрировалась на успешном выступлении на турнирах «Большого шлема». Но сейчас, когда приближаются конец Чемпионской гонки и сам турнир, я вся в предвкушении. Поэтому, с одной стороны, я бы очень хотела отобраться туда, а с другой — знаю, что главное – сохранять концентрацию и продолжать делать то же, что и на протяжении всего сезона. Иногда, когда ты просто не думаешь о том, что может произойти, легче играть и тренироваться.
Я знаю, что, даже если этот турнир пройдёт не очень успешно, у меня всё равно есть шансы заработать дополнительные очки. Я просто очень рада, что у меня осталась энергия и нет травм», — приводит слова Свёнтек WTA Tennis.
Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Ига Свёнтек сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.
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