Победитель Кубка Дэвиса аргентинец Леонардо Майер объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка Дэвиса аргентинский теннисист Леонардо Майер объявил о завершении профессиональной теннисной карьеры.

«Всем привет. Хочу сообщить, что я ухожу из профессионального тенниса. Теннис дал мне много радости, он был частью моей жизни с самого раннего возраста, и я чувствую, что пора закрыть эту замечательную главу.

Это решение было принято при поддержке всей моей семьи и людей, которые всегда сопровождали меня, чтобы я мог достигать своих целей.

Хочу поблагодарить каждого из тех людей, которые всегда помогали мне, когда у меня были плохие моменты в карьере, которые всегда были рядом, когда что-то не удавалось, и кто боролся за достижение каждой цели вместе со мной.

У меня были незабываемые моменты благодаря теннису, такие как участие в крупных турнирах, победы в некоторых из них, противостояния с лучшими спортсменами, участие в аргентинской команде Кубка Дэвиса и победа в нём.

Благодаря моей жене, которая была частью всех пережитых мной моментов и серьёзной поддержкой, у нас есть три прекрасных ребёнка, которые являются моими лучшими трофеями.

Большое спасибо. Я продолжу активно заниматься теннисом. Навсегда», — написал Майер в своём «твиттере».

Напомним, Майер стал победителем Кубка Дэвиса 2016 года в составе сборной Аргентины совместно с Федерико Дельбонисом и Хуаном-Мартином дель Потро. Они обыграли сборную Хорватии (Марин Чилич, Иво Карлович, Иван Додиг) со счётом 3:2 в пяти матчах.