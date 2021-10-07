Джокович, Медведев и Рублёв сыграют на парижском «Мастерсе»

Стал известен список теннисистов, которые сыграют на турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция). Турнир пройдёт с 1 по 7 ноября. На «Мастерсе» сыграет первая ракетка мира серб Новак Джокович, для которого соревнования в столице Франции станут первыми после поражения в финале Открытого чемпионата США от россиянина Даниила Медведева (4:6, 4:6, 4:6).

На парижском «Мастерсе», помимо Новака Джоковича, сыграют Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Хуберт Хуркач (Польша), Денис Шаповалов (Канада), Янник Синнер (Италия), Диего Шварцман (Аргентина), Пабло Карреньо-Буста (Испания), Кристьян Гарин (Чили), Гаэль Монфис (Франция), Роберт Баутиста-Агут (Испания), Райлли Опелка (США), Лоренцо Сонего (Италия), Даниэль Эванс (Великобритания), Аслан Карацев (Россия), Джон Иснер (США), Уго Умбер (Франция), Кэмерон Норри (Великобритания), Алекс де Минор (Австралия), Григор Димитров (Болгария), Карен Хачанов (Россия), Фабио Фоньини (Италия), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР), Милош Раонич (Канада), Филип Краинович (Сербия), Душан Лайович (Сербия), Николоз Басилашвили (Грузия), Александр Бублик (Казахстан), Карлос Алькарас Гарфия (Испания), Тейлор Фритц (США), Себастьян Корда (США), Марин Чилич (Хорватия), Мартон Фучович (Венгрия), Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Федерико Дельбонис (Аргентина).

Напомним, победителем последнего «Мастерса» в Париже стал российский теннисист Даниил Медведев. В финале турнира он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.