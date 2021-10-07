108-я ракетка мира испанец Фелисьяно Лопес стал единоличным лидером по количеству участий в «Мастерсах». Перед матчем первого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) Лопес прокомментировал, что текущий «Мастерс» станет для него рекордным.
«Необычно, что мы играем в 40 лет. К сожалению, у Роджера травма колена. Мне повезло, что у меня нет серьёзных проблем и я продолжаю соревноваться. Я доволен и счастлив, что по-прежнему могу быть в туре.
Главное — продолжать играть и попасть на очередной «Мастерс». Я не ожидал, что выступлю, потому что не попадал напрямую.
Рекорды — это маленькие подарки, которые мне преподносит теннис. Честно, не ожидал, что в 40 лет буду играть в Индиан-Уэллсе. Вот почему давно стараюсь по максимуму использовать возможности. Считаю, это стоит усилий. Я вернулся из Бостона, но улетел обратно в США, оставив семью дома. Некоторым это может показаться глупым, но это «Мастерс» и ещё одна возможность сыграть на топ-уровне», — цитирует Лопеса ATP Tour.
Напомним, Фелисьяно обошёл Роджера Федерера и стал единоличным лидером по количеству участий в турнирах категории «Мастерс».
В данный момент Фелисьяно играет в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе с американцем Томми Полом. Испанец проиграл первый сет со счётом 3:6.
- 7 октября 2021
-
23:24
-
23:00
-
21:45
-
20:57
-
20:12
-
19:36
-
18:59
-
18:40
-
17:02
-
15:21
-
14:39
-
12:59
-
12:40
-
12:02
-
11:57
-
10:24
-
10:06
-
10:01
-
09:18
-
09:15
-
09:07
-
01:55
-
00:42
-
00:18
- 6 октября 2021
-
23:55
-
23:30
-
21:32
-
20:54
-
20:29
-
19:31
-
18:14
-
17:44
-
17:00
-
16:54
-
16:43